Росія увійшла до трійки імпортерів української зброї

Росія увійшла в топ-3 імпортерів української зброї. Про це свідчать дані звіту Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), пише РБК-Україна.

Так, Росія імпортує 17% відсотків зброї. Очолює трійку імпортерів Китай з показником 28%, а замикає Таїланд з 8,5% імпорту.

Додамо, за результатами спільної роботи експертів США і України заплановано розробити і внести до Верховної Ради України ряд законодавчих змін щодо вдосконалення контролю за експортом озброєння, військової техніки, боєприпасів і товарів подвійного використання.