Раніше судимого чоловіка впіймали у Самборі з марихуаною

У Самборі працівники групи реагування патрульної поліції виявили наркотики у 32-річного місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, 18 лютого близько опівночі під час патрулювання поліцейські виявили у раніше судимого 32-річного місцевого мешканця паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору із специфічним запахом, схожою на марихуану. Згорток вилучено та скеровано на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.390 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення. Проводиться досудове розслідування.