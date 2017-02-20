Пасажиропотік аеропорту «Львів» у січні зріс на 55,2%

За результатами діяльності ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у січні 2017 р. авіаперевезеннями скористалися 58,5 тис. пасажирів, що на 55,2% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (37,7 тис.пас.). На внутрішніх рейсах було перевезено 12,3 тис.пас. (21%), а на міжнародних – 46,2 тис.пас. (79%). Ро це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Найпопулярнішими напрямками за пасажиропотоком у січні стали Стамбул (SAW, IST), Бориспіль (KBP), Варшава, Хургада та Мінськ.

Кількість рейсів, виконаних у січні 2017 р. з/до ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», становила 715, з них 559 (78%) міжнародних і 156 (22%) внутрішніх рейсів.

Топ-5 напрямків за кількістю рейсів: Стамбул (SAW, IST), Варшава, Бориспіль (KBP), Мінськ і Мюнхен.

Найбільшу кількість пасажирів у січні 2017 р. було перевезено авіакомпаніями МАУ, LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Belavia і Азур Ейр Україна.

Найбільше рейсів було здійснено наступними авіакомпаніями: МАУ, LOT Polish Airlines, Belavia, Lufthansa, та Pegasus Airlines.