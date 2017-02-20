Названо лауреатів Шевченківської премії-2017

Відомі лауреати Шевченківської премії цього року. Про це повідомив член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Ростислав Семків, передає Літакцент.

Так, Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив переможців 2017 року:

–у номінації «Література, публіцистика, журналістика» ‑ Іван Малкович (книга поезій «Подорожник з новими віршами»)

–у номінації «Музичне мистецтво» ‑ Богдана Фроляк (Симфонія-Реквієм «Праведная душе…»)

–у номінації «Візуальні мистецтва» ‑ Микола Малишко (мистецький проект «Лінія» (Скульптура)

–у номінації «Кіномистецтво» ‑ Степан Коваль (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»).

Фото: Голос Свободи