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Львівська поліція порушила справу через смерть жінки від брили льоду

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Поліція порушила справу за фактом загибелі жінки, яку вбила глиба льоду. Наразі її розслідують за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, пише Zахіd.net.

«Сама будівля церкви належить релігійній громаді. Зараз перевіряється, з’ясовується, чи була визначена особа, яка би відповідала за безпеку громадян», ― повідомила речниця обласної поліції Світлана Добровольська.

80-річна мешканка Жовківщини саме йшла до храму на ранкове богослужіння. Як розповіли її родичі, у жінки прихопило серце, тож вона затрималася біля входу у храм. Та коли донька повернулася з таблетками, які взяла з авто, то побачила маму вже мертвою. Лід проламав жінці череп, і вона померла ще до приїзду швидкої.

Брила впала із храму, тож тепер правоохоронці з’ясовують, хто має відповідати за недогляд, який спричинив трагедію. Справу порушили за статтею «умисне вбивство».

«Я дивлюся, на ній лід лежить і людей біля неї позбиралося. Кров тече, я думала, що це приступ, а потім зрозуміла, що це брила впала. Ну вона синіла мені зразу. Ми робили самі штучне дихання, тут люди підійшли. Ну але сказали, що в неї проламаний череп», ― розповіла донька загиблої Віра Скрупська.

Нагадаємо, нещасний випадок стався у неділю біля Преображенської церкви на вулиці Краківській.

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