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Львів'ян просять допомогти зібрати кошти на лікування директора коледжу імені Івана Труша

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Із 23 лютого по 5 березня у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (пр. Свободи, 20) відбудеться благодійна виставка-продаж творів, яку проводять для збору коштів на лікування відомого мистецтвознавця, директора Львівського коледжу імені Івана Труша Василя Отковича. Про це йдеться на Facebook-сторінці музею, передає Львівський портал.

Колективи Львівського коледжу декоративного й ужиткового мистецтва ім. Івана Труша та Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького звертаються до львів’ян та гостей нашого міста, шанувальників мистецтва з проханням долучитися до благодійної акції – виставки-продажу творів львівських художників, серед яких: А. Бокотей, В. Одрехівський, Л. Медвідь, М. Шимчук, Р. Василик, І. Шумський, В. Москалюк В. Ярич, Б. Буряк, І. Франк, М. Откович, М. Демцю, М. Андрущенко, О. Андрущенко, І. Марчук, В. Риботицький, О. Роюк-Багринівська, М. Могилат, П. Сипняк, Ю. Лесюк, Н. Откович, Л. Яремчук та інші.

Зібрані кошти будуть передані на продовження лікування відомого в Україні мистецтвознавця, директора коледжу ім. І. Труша Василя Отковича, в якого діагностовано онкологічне захворювання. Зараз проводиться черговий етап лікування, який вимагає значних коштів.

Кошти на лікування В. Отковича також можна перерахувати на рахунок брата – М. Отковича. Реквізити для допомоги: картка Приватбанку 4731217107421875 (Мирослав Петрович Откович).

Довідка:

Василь Откович – кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, член СХ України. Знаний в Україні дослідник народного іконопису, автор монографій, альбомів, наукових каталогів, численних публікацій, присвячених питанням давнього і сучасного мистецтва, а також проблемам музейної справи та мистецької освіти.

В. Откович – організатор та провідник культурно-мистецького життя Львова. Тридцять років присвятив музейній галузі в Україні. Зокрема, упродовж 1990–1994 рр. очолював Музей етнографії та художнього промислу НАНУ, у 1994–2001 рр. – директор Національного музею у Львові. У 2001–2002 рр. обіймав посаду начальника управління культури Львівської облдержадміністрації. З 2003 р. – директор Львівського коледжу декоративного й ужиткового мистецтва ім. Івана Труша. 2004 р. завідував кафедрою візантології Львівського національного університету ім. І. Франка, з 2005 р. перебуває на посаді в.о. професора Львівської національної академії мистецтв.

Фото: Львівська газета

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