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До конкурсу перевізників у Львові допустили лише старі компанії. Новачка дискваліфікували

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На конкурс із визначення перевізників на 46 міських автобусних маршрутів подались п’ять АТП, чотири з яких і зараз працюють на ринку автобусних перевезень Львова. У понеділок, 20 лютого, конкурсний комітет відкрив конверти з пропозиціями перевізників, проте визначити переможців не зміг і переніс конкурс на тиждень, пише Zахіd.net.

Згідно з поданими пропозиціями, на чотири лоти претендують п’ять перевізників: львівські комунальне АТП-1, ПАТ «ЛАТП-14630», ТОВ «Міра і К», ТОВ «Фіакр-Львів» і рівненське ТОВ «СВ Лайф».

20 лютого конкурсний комітет відкрив усі пропозиції, крім заявки АТП-1. Пропозицію комунального перевізника не відкривали, оскільки напередодні суд заборонив проводити будь-які дії з найбільшим лотом №1 (маршрути №1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 28, 29, 31, 37, 41, 43, 45, 46). На цей лот найімовірніше і претендувало АТП-1, конверт із заявкою якого вилучила прокуратура.

Відтак, на лот №2 (маршрути №7, 8, 11, 12, 14, 25, 27, 33, 35, 40) претендують ТОВ «Міра і К», яка зараз обслуговує ці маршрути, та ТОВ «Фіакр-Львів».

На лот №3 (маршрути № 17, 24, 30, 34, 39) подався лише «Фіакр-Львів», який працює на цих маршрутах зараз.

На лот №4 (маршрути №15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44) претендують АТП-14630, яке обслуговує ці маршрути, та «СВ Лайф». Проте згідно з документами, поданими «СВ Лайф», перевізник не має низькопідлогових автобусів, які є обов’язковими для участі в конкурсі. Відтак, більшість членів конкурсного комітету проголосувала за недопуск рівненського перевізника до участі в конкурсі.

Разом з тим, члени комітету вирішили взяти перерву в засіданні на тиждень, щоб ознайомитись з документами перевізників. Наступне засідання має відбутися 27 лютого о 15:00.

За даними бізнес-пошукової системи Youcontrol, засновником комунального АТП-1 є Львівська міськрада, а керівником Ярослав Іванець. Акціями АТП-14630 володіють 829 осіб, проте контрольний пакет (68,45%) належить Володимиру Хомі. Власниками ТОВ «Міра і К» є екс-начальник управління транспорту ЛМР Микола Шкурган та голова асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка. ТОВ «Фіакр-Львів» належить Роману Левику та Лілії Кащук, а ТОВ «СВ Лайф» – Юлії Мазур.

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