Вночі у Львові вкрали автомобіль

У Львові викрали автомобіль Mazda 6. Про це у соціальній мережі повідомляють активісти «Варта-1», передає кореспондент Львівського порталу.

«19.02.2017 протягом ночі у місті Львові площі Теодора незаконно заволоділи автомобілем Mazda 6 2007 року випуску, коричневого кольору (баклажан) .Номерний знак #ВС1545СО. Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, просимо сповістити на 102 або #Varta1. Фото приклад краденого Авто!», – йдеться у повідомленні.

Фото: соціальні мережі