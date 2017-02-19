ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі у Львові вкрали автомобіль

|

У Львові викрали автомобіль Mazda 6. Про це у соціальній мережі повідомляють активісти «Варта-1», передає кореспондент Львівського порталу.

«19.02.2017 протягом ночі у місті Львові площі Теодора незаконно заволоділи автомобілем Mazda 6 2007 року випуску, коричневого  кольору (баклажан) .Номерний знак #ВС1545СО. Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, просимо сповістити на 102 або #Varta1. Фото приклад краденого Авто!», – йдеться у повідомленні.

Фото: соціальні мережі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам
Катерина РОДАК, Львівський портал
Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам

Колись Львів справедливо вважали одним із найбільш «зелених» міст України: міська архітектура гармонійно поєднувалася із...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн