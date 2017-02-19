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В Польщі хочуть суттєво змінити процедуру працевлаштування українців

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Міністерство праці, родини та соціальної політики Польщі пропонує оновити закон «Про промоцію працевлаштування», яким передбачається істотна зміна процедури працевлаштування українців. Про деталі пропонованих змін в інтерв’ю газеті«Наш вибір» розповіла експерт  з питань легалізації перебування, голова Фонду розвитку «Понад кордонами» Ксенія Наранович, передає Еспресо.

У Польщі вже понад 10 років функціонує система пропозицій (декларація працедавця, що він хоче взяти іноземця на роботу, завірена в місцевому управлінні праці –ред.), яка дозволяє громадянам декількох країн працювати до 6 місяців без оформлення дозволу на роботу. Така система діє для громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, РФ та України.

Зміни, які пропонується внести в закон «Про промоцію працевлаштування», стосуються системи освідчень.

Як пояснює Ксенія Наранович, питання пропозицій тепер регламентуватиметься законом, а не наказом. Практика пропозицій, що планувалася як тимчасова, стане постійною.

«У проекті закону обмежується коло юридичних осіб, які в принципі можуть оформлювати дозволи на працю, дозволи на сезонну працю (новий тип дозволу, який вводиться згідно з євросоюзною директивою — ред.) та пропозиції» – розповідає експерт. Зокрема, тепер матиме значення, чи мав працедавець проблеми з Закладом соціального страхування.

Крім того, пропозиції стануть платними  – 30 злотих (близько 7 євро).

Також, згідно з пропонованими змінами, у випадку зміни даних працедавця — назви, форми юридичної особи — дозвіл на роботу не треба буде змінювати.

«Це, безумовно, полегшення і для польських працедавців, і для іноземних працівників. Тож можна сказати, у деяких моментах проект закону вносить більше ясності. Натомість інші зміни непокоять»- зазначає Ксенія Наранович.

Зокрема, у працедавців з’явиться більше бюрократичних обов’язків, що на думку експерта, збільшить ризик працевлаштування мігрантів «по-чорному».

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