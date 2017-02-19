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В одній з книгарень Львова знайшли підручник, в якому принижують гідність українців

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В одній з книгарень Львова знайшли підручник англійської ненормативної лексики, в якому цитати принижують гідність українців. Авторка називає українських селян «хохлами» та «рагулями». Побачив підручник мешканець Успенки Кіровогорадської області Микола Сирота та написав про це у Facebook , передає кореспондент Львівського порталу.

«Зайшов я сьогодні (18 лютого, – ред..)в «Книгарню «Є», що на проспекті Свободи в найпатріотичнішому місті Львові. Люблю я цю книгарню: персонал ввічливий, книги підібрані цікаві, більшість українською мовою, а російська література винесена в зал іноземних книжок – кому треба. Найголовніше – зручний читальний зал, де постійно проходять автограф-сесії, літературні читання та інші цікаві «атракції». А коли зал вільний, я собі беру книжку і сідаю почитати в тиші й теплі. Якраз поруч знаходиться музична школа, де мій син проводить двічі на тиждень по кілька годин, тож є місце до його почекати з користю.

І от сьогодні я гортав підручники й посібники з англійської мови – якраз дитині обирав щось для додаткового читання. І трапилась мені цікава книжечка в руки – підручник з розмовної англійської та до нього тоненький додаток – підручник англійської ненормативної лексики.

Автор Світлана Варшавська, яка має у Львові власну лінгвістичну агенцію та видавництво. Книга надрукована теж у Львові – в друкарні Західно-українського консалтингового центру», -написав Микола Сирота.

Фото: Facebook Миколи Сироти

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