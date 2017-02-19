У Львові патрульні затримали двох квартирних крадіїв

У Львові патрульні затримали осіб, які можуть бути причетними до квартирних крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора вдень, патрулюючи в районі вулиць Полуботка та Соняшна, екіпаж патрульної поліції помітив двох підозрілих осіб. Інспектори вирішили поспілкуватися з ними та встановити особи чоловіків. Патрульні з’ясували, що один з них, а саме 33-річний чоловік раніше судимий за незаконне зберігання наркотичних речовин.

Поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили у його 27-річного колеги 10 квитанцій з ломбарду на фен, кавоварку, ноутбук, безпровідну комп’ютерну мишку, веб камера, мобільний телефон, годинник, блендер, срібний ланцюжок. Чоловік пояснив що ці всі речі його особисті, проте в патрульних виникла підозра до причетності даних осіб до квартирних крадіжок.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Фото: патрульна поліція