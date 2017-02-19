ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові патрульні затримали двох квартирних крадіїв

|

У Львові патрульні затримали осіб, які можуть бути причетними до квартирних крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора вдень, патрулюючи в районі вулиць Полуботка та Соняшна, екіпаж патрульної поліції помітив двох підозрілих осіб. Інспектори вирішили поспілкуватися з ними та встановити особи чоловіків. Патрульні з’ясували, що один з них, а саме 33-річний чоловік раніше судимий за незаконне зберігання наркотичних речовин.

Поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили у його 27-річного колеги 10 квитанцій з ломбарду на фен, кавоварку, ноутбук, безпровідну комп’ютерну мишку, веб камера, мобільний телефон, годинник, блендер, срібний ланцюжок. Чоловік пояснив що ці всі речі його особисті, проте в патрульних виникла підозра до причетності даних осіб до квартирних крадіжок.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Фото: патрульна поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам
Катерина РОДАК, Львівський портал
Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам

Колись Львів справедливо вважали одним із найбільш «зелених» міст України: міська архітектура гармонійно поєднувалася із...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн