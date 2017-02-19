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У Львові патрульні «по гарячих слідах» затримали викрадачів ліфтових котушок

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Львівські патрульні «гарячих слідах» затримали викрадачів ліфтових котушок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Невідомі особи худорлявої тілобудови, щось ховаючи вибігли із шахти ліфту – таке повідомлення вчора вдень отримали патрульні і негайно прибули на виклик. За словами мешканця вулиці Сихівської він виходячи з квартири побачив невідому особу, яка ховала щось під курткою і злякавшись заявника вибіг із ліфтової шахти на 9 поверсі.

Оглянувши приміщення ліфтової, інспектори побачили, що відсутня котушка. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні отримали достатньо чіткі описи підозрюваного. Інспектори вирішили пошукати зловмисника на металобрухті неподалік.

Поїхали патрульні через двори та території гаражів біля колії і на вулиці Соняшній близько 12 години дня помітили двох осіб, які несли пакети з яких стирчали мідні дроти. Один цілком співпадав з описами заявника.

При поверхневій перевірці в пакетах виявили дроти з ліфтових котушок. Затриманий 25-річний чоловік раніше судимий і зараз перебуває під адмінаглядом. У нього знайшли квитанцію із ломбарду на зданий ноутбук. Напередодні була заява про крадіжку такої моделі. Його поплічнику 28 років. Чоловіки плуталися у показах і не могли пояснити звідки у них мідний дріт. Заявник упізнав підозрюваного. На місце події приїхали слідчі, а згодом затриманих осіб разом із речовими доказам доставили до Сихівського відділу поліції.

Фото: патрульна поліція Львова

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