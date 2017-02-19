У Львові п'яний водій вчинив ДТП

Нетверезий водій, кількість алкоголю в крові якого перевищувала у 13 разів, вчинив ДТП. Про це Львівському порталу повіддомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вдень на проспекті Чорновола, водій автомобіля Заз Lanos заїжджаючи до магазину не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості та не переконався у безпечності маневру здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat.

Патрульні склали схему ДТП та отримали пояснення від потрепілої. Під час спілкування із винуватцем аварії, інспектори помітили, що він перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Пристрій драгер показав перевищення норми у 13,4 рази, а саме 2,68 проміле. Під час оформлення адмінматеріалів з’ясувалося, що у водія відсутній поліс страхування.

Тож на нього оформили два протоколи, а саме за керування у нетверезому стані, скоєну ДТП та винесли постанову за відсутність страхівки. Водій повністю визнав свою вину, подякував патрульним за роботу і пішов, за його словами, додому відпочивати.

Відео: патрульні