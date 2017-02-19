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У Києві поліцейські попередили самогубства підлітків в рамках квесту у соцмережах

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Столичні правоохоронці попередили спробу двох дівчаток-підлітків стрибнути з багатоповерхівок. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в місті Києві Андрій Крищенко, передає Еспресо.

За словами прваохоронця, двоє дівчаток пішли з дому, бо отримали останнє завдання у «групі смерті»: стрибнути із багатоповерхівки.

«На щастя, одну ми швидко знайшли. На пошуки іншої було задіяно більше 200 працівників поліції: знайшли через кілька годин на 16 поверсі будинку, із ознаками переохолодження. На руках і ногах – вирізані малюнки, символи, слова… Врятували, передали лікарям і батькам. З нею працюють поліцейські психологи”, – написав Крищенко.

Нагадаємо, Департамент кіберполіції України зробив заяву про небезпечні групи, які схиляють дітей до самогубств – «Море китів» і «Тихий дім».

У п’ятницю, 17 лютого, мер Львова Андрій Садовий до реальних фактів про небезпеки у соцмережах для дітей, приплів свою історію «про львівську школярку із перерізаними венами». Проте, згодом  у Національній поліції Львівщини спростували заяву мера Андрія Садового про дівчинку-школярку, яка перерізала собі вени у Львові, виконуючи завдання гри із соціальної мережі.

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