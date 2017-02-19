Росія офіційно визнала «паспорти» «ДНР» і «ЛНР»

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в Російській Федерації документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, передає УНН з посиланням на сайт президента Росії.

«Президент підписав Указ «Про визнання в Російській Федерації документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», — йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

Проте у Кремлі також зазначили, що такі заходи діятимуть тимчасово до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше, 3 лютого, у Кремлі заявили, що Росія офіційно не визнавала паспорти самопроголошених так званих Донецької і Луганської народних республік.