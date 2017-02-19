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Понад 100 тонн львівського сміття вивантажили у Запорізькій області

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У Запоріжжі невідомі автомобілі вивантажили велику кількість побутового сміття. Поліцейські встановили, що сміття завезене з території Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

17 лютого до Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла інформація про те, що на території району, прямо у полі, невідомі автомобілі вивантажили велику кількість побутового сміття. На місце події виїхало керівництво відділу та слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, вісім вантажівок забруднили територію понад ста тонами різноманітних відходів. Поліцейські встановили, що згадане сміття завезене з території Львівщини. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 239 Кримінального кодексу України (Забруднення або псування земель).

Належність автомобілів встановить досудове слідство.

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