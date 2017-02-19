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На Майдані у Києві близько тисячі людей зібралися на віче

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На Майдані Незалежності у Києві близько тисячі людей зібралися на віче. Про це повідомляє hromadske.

Серед учасників віче багато людей у військовій формі. Вони називають себе «блокадниками».

«Ми вимагаємо припинити торгівлю з окупованими територіями. Більшість з нас готові стояти до кінця», — сказав один з учасників зібрання.

Також на акції присутні учасники добровольчого руху ОУН, які збираються пройти ходою центром столиці.

За словами начальника патрульної поліції Києва Юрія Зозулі, до патрулювання центра Києва залучено 300 співробітників поліції.

«Поліцейських достатньо, щоб забезпечити повний порядок у центрі Києва», — сказав він.

Крім того на вулицях, які ведуть до центру, встановлені металодетектори, на яких правоохоронці перевіряють громадян для доступу на масові заходи.

Фото: Українська правда

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