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Львівські патрульні затримали чоловіка, який вночі у центрі міста вдарив ножем у шию 18-річного юнака

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Патрульна поліція знайшла та затримала чоловіка, який наніс ножові поранення і втік після цього. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, на гарячу лінію 102, надійшов виклик від оператора швидкої допомоги, про те що на Площі Ринок відбувся конфлікт між невідомими особами. Прибувши на місце, патрульні побачили що лікарі надають першу медичну допомогу потерпілому. Медики сповістили, що потерпілому нанесли ножове поранення в шиї .

Очевидець надав опис підозрюваного і вказав напрямок куди той побіг. Патрульні поліцейські, слідуючи по гарячих слідах, зайшли в один із під’їздів де побачили калюжу крові. Саме плями крові і привели інспекторів на третій поверх. Там вони і виявили підозрюваного.

Чоловік в руці тримав ніж, який кинув на вимогу поліцейських на підлогу. Під час поверхневої перевірки, в особи знайшли сокиру. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. З’ясувалося, що 27-річний чоловік внаслідок конфлікту наніс ножове поранення 18-річному юнакові. Потерпілого забрала швидка.

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