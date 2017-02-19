Львівська прокуратура просить батьків обмежити доступ дітей до соціальних мереж через «групи смерті»

Львівська прокуратура вимагає від батьків та органів профілактики посилення уваги за підлітками, які перебувають у соціальних мережах у «групах смерті». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

В засобах масової інформації висвітлено непоодинокі випадки долучення підлітків у соціальних мережах до «груп смерті», таких як «Море китів», «Розбуди мене в 4:20», «Тихий дім», «Небесний кит», «Синій кит», «F57» тощо, наслідком яких є самогубство.

Окрім цього, діти грають у не менш небезпечні ігри такі як «Зникни на 24 години» та «Перебіжи дорогу», внаслідок чого можуть в силу свого вікового розвитку вони можуть стати жертвами злочинів або ж бути втягнутими у злочинну діяльність, а також отримати тілесні ушкодження несумісні з життям.

Слід зазначити, що на даний час в області не зафіксовано випадків самогубств дітей через смертельні ігри.

В той же час, в області проживає 500 тис. дітей, з яких майже 10 тис. – проживають у сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом.

У зв’язку із наведеним, прокуратура звертається до усіх батьків та осіб, які їх заміняють, та вимагає належного виконання свої обов’язків по вихованню дітей, підвищити увагу за їх психологічним станом та девіантною поведінкою, запобігти постійному перебуванню дітей в соціальних мережах, перевірити на тілі дитини наявність будь-яких порізів та малюнків, у тому числі у вигляді китів, а також забезпечити їх змістовним дозвіллям.

При цьому, кожен факт зникнення дитини та заподіяння самоушкоджень взято органами прокуратури на особливий контроль, про причини таких вчинків будуть повідомлені органи і служби у справах дітей для відповідного реагування, у тому числі шляхом взяття сімей із проблемними дітьми під супровід, а також для вирішення питання про відібрання дітей та притягнення батьків, за наявності підстав, до адміністративної відповідальності.

Окрім цього, прокуратура звертає увагу всім органам профілактики області на необхідності активізації роботи з метою виявлення проблемних підлітків, вжиття реальних заходів до недопущення та усунення настання негативних наслідків для дітей, результатам якої буде надана принципова оцінка, у тому числі, за наявності підстав, заходами кримінально – правового характеру.

Нагадаємо, Департамент кіберполіції України зробив заяву про небезпечні групи, які схиляють дітей до самогубств – «Море китів» і «Тихий дім».

У п’ятницю, 17 лютого, мер Львова Андрій Садовий до реальних фактів про небезпеки у соцмережах для дітей, приплів свою історію «про львівську школярку із перерізаними венами». Проте, згодом у Національній поліції Львівщини спростували заяву мера Андрія Садового про дівчинку-школярку, яка перерізала собі вени у Львові, виконуючи завдання гри із соціальної мережі.