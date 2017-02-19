Львівська книгарня вилучила з продажу антиукраїнський посібник з англійської мови. Про це у Facebook написав Микола Сирота, який вчора знайшов підручник антиукраїнським змістом, передає кореспондент Львівського порталу.

«Стосовно перших результатів – Книгарня “Є” Львів вилучила книгу з продажу! Дуже дякую адміністрації за таку позицію, гадаю, що це дійсно був недогляд відділу закупівель. Хто міг очікувати на подібне від навчального підручника?Проте у Львові та інших містах ще дуже багато книгарень де можуть бути книжки цієї зарази. Аналогічно – інтернет-магазини

Я сьогодні обійду ті магазини в центрі Львова, які знаю. Кожен може зробити те саме – звертайте увагу адміністрації на ці книги. А краще – на всі книги авторки – організовуємо бойкот. Запис в книгу скарг і дзвінок до адміністрації. Якщо магазин не реагує – зробимо його відомим», – написав він.

Нагадаємо, що Микола Сирота знайшов в одній з книгарень Львова підручник англійської ненормативної лексики, в якому цитати принижують гідність українців. Авторка називає українських селян «хохлами» та «рагулями».