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Львів'янина засудили за смерть товариша, якому він дозволив сісти за кермо п’яним

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Львів’янина засудили за смерть товариша, через те, що він дозволив йому сісти за кермо п’яним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Прокуратурою Волинської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про допуск 37-річним мешканцем Львова до керування транспортним засобом особи, яка перебувала в стані сп’яніння й не мала права на керування транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Удень 19 червня 2016 року львів’янин, будучи напідпитку, дозволив у Володимирі-Волинському покататися на власному автомобілі марки «Чері Амулет» своєму так само нетверезому знайомому, в якого не було посвідчення водія.

Не впоравшись із керуванням, горе-водій на вулиці Пилипа Орлика в княжому місті з’їхав у кювет, де авто перекинулося. Унаслідок ДТП чоловік загинув.

Визнавши власника автомобіля, який щиро розкаявся у скоєному й добровільно відшкодував потерпілим моральну й матеріальну шкоду, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 287 Кримінального кодексу України, Володимир-Волинський міський суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.

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