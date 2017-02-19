Львів'янина засудили за смерть товариша, якому він дозволив сісти за кермо п’яним

Львів’янина засудили за смерть товариша, через те, що він дозволив йому сісти за кермо п’яним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Прокуратурою Волинської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про допуск 37-річним мешканцем Львова до керування транспортним засобом особи, яка перебувала в стані сп’яніння й не мала права на керування транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Удень 19 червня 2016 року львів’янин, будучи напідпитку, дозволив у Володимирі-Волинському покататися на власному автомобілі марки «Чері Амулет» своєму так само нетверезому знайомому, в якого не було посвідчення водія.

Не впоравшись із керуванням, горе-водій на вулиці Пилипа Орлика в княжому місті з’їхав у кювет, де авто перекинулося. Унаслідок ДТП чоловік загинув.

Визнавши власника автомобіля, який щиро розкаявся у скоєному й добровільно відшкодував потерпілим моральну й матеріальну шкоду, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 287 Кримінального кодексу України, Володимир-Волинський міський суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.