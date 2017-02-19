Доба у зоні АТО: дев’ять українських військових отримали поранення

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, дев’ять військовослужбовців дістали поранення і травми, один – зник безвісти. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Обстановка не змінилася. У Кримському відбувся потужний мінометний обстріл з боку противника. Основні бойові дії, як і раніше, тривають у Попаснянському районі. Також ворог порушив режим тиші у Станиці Луганській.

Традиційно окупанти активізуються ближче до вечора, епізодично застосовують міномети та бронетехніку. Найкоротший обстріл триває 10-15 хвилин, найдовший – понад годину. Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 14 ворожих обстрілів.

Донецький напрямок

Ситуація під Авдіївкою демонструє тенденцію до загострення. Одразу після опівночі бойовики почали масований мінометний обстріл, який тривав близько 2 годин. Як потім з’ясувалося, це була артпідготовка перед наступальними діями. Близько 5 ранку сталося бойове зіткнення між силами АТО та бойовиками. Бій був досить тривалим, і завершився вдало для нашої сторони: ворог не пройшов, українські війська не понесли втрат.

Зазнавши фіаско, бойовики посилили мінометний обстріл, а також підтягнули танки. Вогонь вівся не менше 5 годин безперестанку.

У другій половині дня бойовики, зібравшись із силами та перелічивши втрати, спробували ще раз сходити в наступ. Як і вранці, вогонь вівся з боку Ясинуватої по промзоні. Живу силу ворога підтримували міномети й танки російсько-окупаційних військ. Бойові дії тривали безперервно 7 годин.

За приблизними підрахунками, вчора в районі Авдіївки противник випустив понад 300 мін та близько 70 танкових снарядів.

Внаслідок влучення ворожих снарядів у лінії електромереж місто вчора ввечері знову було знеструмлене. Співробітники поліції цілодобово патрулюють місто.

Одночасно із загостренням бойових дій під Авдіївкою окупанти активізувалися на інших ділянках фронту, зокрема на тих, де зазвичай бойові дії не ведуться. На світлодарській дузі, під Горлівкою, між Горлівкою і Ясинуватою, в Опитному та Пісках відбулися потужні багатогодинні мінометні обстріли. Окупанти нахабно стріляють і вдень, і вночі, порушуючи будь-які домовленості. Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку стався 41 ворожий обстріл, зокрема 2 бойових зіткнення.

Маріупольський напрямок

Епіцентром бойових дій вчора було Водяне. Із самого ранку там почалися ворожі мінометні обстріли. Вже ввечері, окрім мінометів, по наших позиціях почала стріляти ствольна та реактивна артилерія противника. Загалом за добу було випущено 24 122-мм артилерійських снаряди, 30 мін та 30 реактивних снарядів з «Града».

Також серія потужних ворожих артилерійських та мінометних обстрілів відбулася у Красногорівці, Новогригорвці та Павлополі. Під час кожного з них було випущено кілька десятків мін або снарядів. Дрібніші інциденти із застосування важкого озброєння бойовиків трапилися по всьому фронту. Слід зазначити, що агресивні дії російсько-окупаційних військ не були залишені непокараними. Українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 50 ворожих обстрілів. Як і на Донецькому напрямку, спокійних місць на фронті немає.