Водія, який сьогодні на проспекті Чорновола «загубив» газоблоки, оштрафували патрульні

Сьогодні, 18 лютого, на проспекті Чорновола з вантажівки на ходу випадали газоблоки. Львівські патрульні оштрафували водія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Їдучи на проспекті Чорновола екіпаж патрульної поліції побачив на проїжджій частині розкидані бетонні блоки. За кілька десятків метрів стояв автомобіль з якого вивалився вантаж на дорогу.

Водій зізнався, що недостатньо закріпив газоблоки. Патрульні провели профілактичну бесіду водію автомобіля ГАЗ. Водій прибрав дорогу. Інспектори склали протокол на водія за забруднення проїзної частини і не вжиття заходів аби цього не сталося. Міру покарання визначить суд. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.