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У Росії програміст вбив колегу через відеокарту

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Розгляд незвичайної справи вчора, 16 лютого, завершив міський суд Саранська в російській Республіці Мордовія. На лаві підсудних опинився 31-річний місцевий інженер-програміст, який зарубав сокирою свого колегу, а потім намагався спалити його труп. В ході слідства з’ясувалося, що вбивство сталося через суперечку про те, відеокарти якої фірми краще – AMD або NVIDIA, пише by24.

Як з’ясувалося в ході слідства, і підсудний Олександр Трофимов, і вбитий Євген Люлин раніше працювали на посадах програмістів на Саранському заводі. Надалі Трофимов звільнився звідти і влаштувався диспетчером на державне підприємство «Госінформ», однак зв’язків з колегою не втрачав – чоловіки продовжували дружити. 16 вересня 2016 року, коли в Росії відзначався День програміста, Євген Люлин вирішив зайти в гості до Олександра Трофимову, щоб привітати його з професійним святом. З собою майбутній потерпілий прихопив спиртне, що в підсумку і стало для нього фатальним.

Фото: by24

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