У Львові діти Героїв АТО власноруч сконструювали веселих LEGO-роботів

Чергова акція від проекту «Мій тато захищає Україну» відбулася в торговому центрі «Калина», що на ринку «Південний». Тут на запрошення студії «ROBO camp», яка навчає програмі «LEGO education», на діточок учасників АТО чекав справжній сюрприз – вони освоїли техніку виготовлення роботів-конструкторів. Про це повідомляють організатори акції.

Розпочалося заняття для діточок Героїв із розповіді викладачем студії про деталі створення робота-конструктора від популярного виробника «LEGO». Також вона продемонструвала, як із маленьких частинок можна створити дивовижних та забавних роботів, які вміють їздити, співати і навіть перетягувати за собою іншу сконструйовану техніку.

Діточок, які прийшли на це напрочуд цікаве заняття, біля навчального класу чекали їхні найрідніші. Малюки, знаючи, що повинні подивувати своїх найближчих людей власними виробами, особливо прискіпливо віднеслися до кожної настанови своєї вчительки.

Півтора години заняття і проявлена кмітливість діточок далися взнаки: кожен малюк дочекався того моменту, коли його витвір зміг «ожити», танцюючи під мелодію, ковзаючи по столу, заряджаючи кожного глядача (батьків та матерів) позитивом та радістю! І, що цікаво, то управляли своїми виробами діточки із планшетів, а системою для керування роботами послуговувала програма «Bluetooth».

Діти щиро раділи, що взяли участь у майстер-класі, в якому могли повноцінно відволіктися від буденності та відпочити, створюючи власні шедеври із конструктора «LEGO».

Від проекту «Мій тато захищає Україну» щиро завдячуємо керівництву та викладачам студії за запрошення для діточок, а також за подаровані їм миті справжнього щастя!

Фото: організатори