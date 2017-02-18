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У Харкові відбулась перестрілка між бійцями та активістами

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У Харкові в житловому масиві Олексіївка сталася перестрілка. Потерпілий під час стрілянини зараз перебуває в лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Харкова в Facebook, передає УНН.

«Постраждалий доставлений в лікарню. На даний момент його стан здоров’я задовільний. За попередніми даними, постріл був зроблений з мисливської зброї,»— повідомляє прес-служба поліції Харкова в Facebook.

На місце події виїхали вісім нарядів патрульної поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції Харкова.

За адресою правоохоронцями затримано 9 осіб та вилучено зброю. Наразі огляд місця події триває.

Повідомлення про те, що невідомі в камуфляжі вчинили потасовку у громадському місті, надійшло до поліції 17 лютого о 21-34.

Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Встановлюються усі обставини.

Як повідомляє ТСН,  перестрілка між бійцями батальйону «Донбас» і активістами «Східного корпусу».

Фото: Znaj.ua

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