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Роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні

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У столиці України сьогодні, 18 лютого, вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні, пише Укрінформ.

З Європейській площі у Києві почалась скорботна хода до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Ходу очолила прапороносна група з військовослужбовців Збройних сил України, за ними представники Самооборони Майдану несуть великий кошик з квітами в національних кольорах, двоє тримають ікону святої Покрови, за ними ідуть священики.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранень.

На Львівщині вшанують Героїв Небесної Сотні у понеділок, 20 лютого. Заходи розпочнуться о 8:00 год з урочистої лінійки та покладання квітів до пам’ятної дошки Герою Небесної Сотні Анатолію Жаловазі (вул. Княгині Ольги, 1 , Львівське державне училище фізичної культури).

О 16:30 год відбудеться покладання квітів та запалення лампадок на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Опісля священики проведуть чин панахиди.

О 18:00 год біля пам’ятника Т. Шевченку на проспекті Свободи розпочнеться громадське віче. О 18:30 год – мистецька частина.

Фото: Ukr.Media.

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