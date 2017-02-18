Львів’янка Анна Музичук обіграла в’єтнамку і вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з шахів

Ганна Музичук виграла першу партію у в’єтнамки Фам Лі Хао, пише Кореспондент.net.

Українка Ганна Музичук не мала проблем у першій партії 1/8 фіналу чемпіонату світу з класичних шахів проти в’єтнамської шахістки Фам Лі Хао.

Музичук, яка єдиною з українок дійшла до цієї стадії, святкувала перемогу чорними на 50-му ході. Українка забезпечила собі перевагу в одного прохідного пішака – і надалі для суперниці продовжувати партію було безперспективно.

У суботу, 18 лютого, відбудеться друга партія 1/8 фіналу чемпіонату світу, у якій українка зіграє білими фігурами.