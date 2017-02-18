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Колектив школи-садка №94 спростовує інформацію про побиття учня і вимагає вибачень у депутата

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Колектив школи-садка №94 запевняє, що у них дітей не б’ють і вимагає вибачень за поширення такої інформації депутатом Львівської обласної ради Тетяною Бей, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми вимагаємо від пані Тетяни Бей спростування даної інформації на сайті «Львівського порталу», а також вибачень перед вчителем Платнишем Ігорем та всім колективом КНВК школи-садка №94. В іншому разі залишаємо за собою право вимагати через суд відповідної сатисфакції», – йдеться у повідомленні колективу школи.

На даний час триває комісія департаменту освіти, яка перевіряє правдивість заяв про побиття дитини. Водночас повідомляється, що інцидент мав місце, але школяра ніхто не лупцював.

«Створена комісія з представників міського департаменту освіти для розслідування даного інциденту яка дасть, сподіваємось, об’єктивну оцінку. Паралельно з нею представники нашого колективу провели своє розслідування. Опираючись на свідчення учнів та вчителів, знаючи нашого колегу багато років, прийшли до такого висновку: інформація подана тенденційно, факти наведені неправдиві, а висновок взагалі ображає весь колектив. Інцидент з учнем справді відбувся (такі випадки, на жаль, трапляються у всіх закладах освіти). Наш колега справді емоційно апелював до учня, що постійно порушував дисципліну. Він справді торкнувся учня, намагаючись посадити його за парту,  закликаючи до дисципліни. Ось і все – жодного «побиття», жодного «лупцювання» не було! І хто дав право пані Бей робити висновок, що це «непоодинокий» випадок! Як можна робити такі висновки про весь колектив, навіть жодного разу не побувавши в нашій школі», – йдеться у заяві колективу школи, яка надійшла на адресу «Львівського порталу».

Раніше Львівський портал повідомляв, що у львівській школі №94 вчитель музики застосував фізичну силу до учня. Про це йшлося у депутатському зверненні депутата Львівської обласної ради Тетяни Бей. Після цього в управлінні освіти ЛМР повідомили, що створено спеціальну комісію, яка має перевірити інформацію щодо побиття одного з учнів школи №94.

 

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