Гандбольна «Галичанка» здолала херсонську «Дніпрянку»

Вчора, 17 лютого, львівська «Галичанка» на домашньому майданчику зіграла з херсонською «Дніпрянкою» перший матч в межах другого кола І етапу чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги сезону 2016/2017 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

Підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко здолали гостей з рахунком 29:23 (15:13).

Нагадаємо, що через травми у матчах проти «Дніпрянки» не змогли зіграти кілька провідних гандболісток «Галичанки». Це Наталія Савчин, Мар’яна Маркевич, Вікторія Сідлецька та Наталія Стрюкова. А оскільки «Дніпрянка» – один з найсерйозніших суперників Суперліги, то наставникам «Галичанки» необхідно було якось компенсувати відсутність на майданчику одразу чотирьох своїх лідерок. Як вирішували цю проблему, розповіла другий тренер «Галичанки» Анжела Савченко в післяматчевому коментарі:

«У нас було менше двох тижнів на пошук рішення. Відсутність Наталії Савчин була прогнозована (вона ще відновлюється після минулорічної травми), а ось Мар’яна Маркевич, Вікторія Сідлецька та Наталія Стрюкова несподівано, ще й одночасно, випали з гри. Нам терміново довелось напрацьовувати нові схеми, чим активно і займалися упродовж тижня перед матчами з «Дніпрянкою».

Найбільші проблеми виникли з задньою лінією, адже там залишилась одна лівша Олена Косик. На тренуваннях пробували на цій лінії Наталію Туркало, виводили на позицію півсередньої Наталію Воловник. А вже у матчі з «Дніпрянкою» дивилися, яку ж схему оптимально вдається втілити гравцям задньої лінії.

Шукали заміну і центральній захисниці Вікторії Сідлецькій. У грі з херсонками основною лінійною стала Наталія Сабова – вона відпрацювала на майданчику практично весь матч, лише наприкінці замінили її Ольгою Василякою. В захисті чергували Лесю Смолінг – Тетяну Поляк.

Отож, ми випробували напрацьовані на тренуваннях схеми. Побачили хороші моменти, але були і певні недоліки – не всім задоволені. Добре, що перемогли, але в принципі могли би зіграти краще».