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За час конфлікту на Донбасі постраждав мільйон дітей, - ЮНІСЕФ

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За останній рік кількість дітей, які потребують невідкладної гуманітарної допомоги через конфлікт на Донбасі, зросла майже удвічі – до мільйона осіб, повідомляє Уніан.

«Тоді як конфлікт, що триває з різною інтенсивністю у східній Україні, вступає у свій четвертий рік, 1 мільйон дітей потребують невідкладної гуманітарної допомоги – а це майже удвічі більше, ніж минулого року», – сказано у прес-релізі Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

У Дитячому фонді ООН зауважили, що зростання кількості дітей (йдеться про ще 420 тисяч дівчат і хлопців), які потребують допомоги, пов’язане із триваючими бойовими діями та постійним погіршенням умов життя у східній Україні, звідки до інших регіонів України вимушено переїхали близько 1,7 мільйона осіб, багато сімей втратили джерела доходу і доступ до соціальної допомоги та охорони здоров’я, а вартість життя різко зросла.

«Це невидимий надзвичайний стан – криза, про яку більшість світу вже забула. Протягом останніх трьох років діти на сході України живуть у постійному страху непередбачуваних бойових дій та обстрілів. Їхні школи були зруйновані, вони були змушені залишити свої домівки, і втратили доступ до таких базових благ, як тепло і вода», – сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

У прес-релізі наголошується, що сотні випадків порушення режиму припинення вогню щодня загострюють ризики для фізичної безпеки і психологічного благополуччя дітей.

«Ця ситуація є особливо гострою для приблизно 200 тисяч дівчат і хлопців, які проживають у межах 15 кілометрів з обох сторін від лінії конфлікту на сході України – лінії, що розділяє підконтрольні та непідконтрольні Уряду території, і де бойові дії є найбільш інтенсивними», – заявили в ЮНІСЕФ.

«19 тисяч дітей у цій зоні наражаються на загрозу постраждати від мін та нерозірваних боєприпасів, а 12 тисяч дітей живуть у населених пунктах, що зазнають обстрілів щонайменше раз на місяць. Тисячам дітей доводиться регулярно шукати схову у імпровізованих бомбосховищах», – сказано у прес-релізі.

Крім цього, зауважують у Дитячому фонді ООН, вчителі, психологи та батьки повідомляють про ознаки важкого психосоціального стресу у дітей, у тому числі про нічні кошмари, агресію, соціальну самоізоляцію і паніку, що спричиняється гучними звуками. Більше 740 шкіл – а це кожна п’ята в уражених районах – були зруйновані або пошкоджені.

ЮНІСЕФ вчергове закликає всі сторони конфлікту негайно повернутися до своїх зобов’язань щодо припинення вогню, які вони взяли на себе у Мінську в серпні 2015 року, та поважати норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо забезпечення безперешкодного доступу до гуманітарної допомоги.

«Після трьох жахливих років діти у східній Україні терміново потребують тривалого миру, щоб їхні непотрібні страждання припинилися», – підкреслює Барберіс.

Фото: Уніан

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