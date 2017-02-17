Унікальній екологічній зоні «Торфовище Білогорщі» у Львові - бути?

У Львові розглянуть створення ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща» поруч промзони колишнього заводу «Сільмаш», яку зараз блокують місцеві жителі Рясне у зв’язку із встановленням там сміттєвого пресу. Відповідну петицію на сайті Львівської міськради підписало 500 людей, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться в описі петиції, ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Торфовище Білогорща» пропоновано створити з метою збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному Європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торф, з високим біотичним різноманіттям підтвердженим наявністю оселищ 42 раритетних видів рослин та 25 раритетних видів тварин. Ландшафтні комплекси торфовища виконують важливу санітарно-екологічну роль у перевантаженій транспортними магістралями і промисловими підприємствами західній околиці міста Львова.

Ландшафтний заказник «Тофовище Білогорща» пропоновано створити на площі 119,6 га, з якої 50,9 га – займають торфово-болотні комплекси сінокісно-пасовищних лук з гідрофільно-чагарниковими ценозами, а решту (68,7 га) – комплекси піонерних лісів з домінуванням берези повислої, трав’яних та трав’яномохових боліт на місці торфокар’єру. Адміністративно проектований ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща» включатиме землі трьох територіальних громад: Рясна-Руської сільської ради – 19,6 га, Зимноводнівської сільської ради – 38, 4 га, Львівської міської ради – 61,6 га.

Раніше Міністерство екології та природних ресурсів схвалило створення ландшафтного заказника загальнодержавного рівня “Торфовище Білогорща”.

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