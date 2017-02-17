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Сміттєсортувальна лінія на «Сільмаші» вже готова до експлуатації

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Роботи по підготовки сміттєсортувальної лінії на території колишнього заводу «Сільмаш» на вул. Шевченка, 327г до запуску перебувають на завершальній стадії. Про це Львівському порталу повідомили у компанії «Захід ресурс плюс».

Як заявив директор ТзОВ «Захід ресурс плюс» Олександр Залєвський під час зустрічі з громадськістю на чолі з Лесею Турашвілі і активістами «Розвитку громади», компанія має усі документи на запуск сміттєсортувальної лінії.

«Сьогодні роботи по підготовки лінії до запуску перебувають на завершальній стадії. Роботи ведуться виключно в законодавчому полі. Всі необхідні дозвільні документи компанія також отримала, окрім дозволу на операції поводження з відходами,а також  паспорту місця виділення відходів, які видаються вже після початку роботи», – розповів Олександр Залєвський.

Начальник відділу екологічної експертизи, нормування атмосферного повітря та поводження  з відходами департаменту екології Львівської ОДА Назар Сорока підтвердив, що ГрінКо володіє всіма необхідними документами для початку роботи з сортування сміття.

Натомість  представники громадськості висловили сумніви в тому, що ГрінКо продемонструвала повний перелік  документів для запуску лінії.

«Найближчим часом ми запросимо всіх охочих громадських активістів, представників влади і ЗМІ і експертів незалежних на громадське обговорення, під час якого знову представимо всі необхідні документи і роз’яснимо принцип сортування сміття, за яким працює змонтована нами лінія. До цього часу, як ми і пообіцяли громадськості, жодних робіт ми не проводитимемо».

Нагадаємо, що водночас на території промзони колишнього заводу «Сілмьаш» у ангарі, що перебуває у власності ЛКП «Львівспецкомунтранс» почали монтували сміттєпресувальну станцію. Обидві сміттєві ініціативи на Рясне блокують місцеві жителі.

Нагадаємо, що раніше виявилось, що компанія “Захід ресурс плюс” пов’язана з розкраданням державних коштів.

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