Сміттєсортувальна лінія на «Сільмаші» вже готова до експлуатації

Роботи по підготовки сміттєсортувальної лінії на території колишнього заводу «Сільмаш» на вул. Шевченка, 327г до запуску перебувають на завершальній стадії. Про це Львівському порталу повідомили у компанії «Захід ресурс плюс».

Як заявив директор ТзОВ «Захід ресурс плюс» Олександр Залєвський під час зустрічі з громадськістю на чолі з Лесею Турашвілі і активістами «Розвитку громади», компанія має усі документи на запуск сміттєсортувальної лінії.

«Сьогодні роботи по підготовки лінії до запуску перебувають на завершальній стадії. Роботи ведуться виключно в законодавчому полі. Всі необхідні дозвільні документи компанія також отримала, окрім дозволу на операції поводження з відходами,а також паспорту місця виділення відходів, які видаються вже після початку роботи», – розповів Олександр Залєвський.

Начальник відділу екологічної експертизи, нормування атмосферного повітря та поводження з відходами департаменту екології Львівської ОДА Назар Сорока підтвердив, що ГрінКо володіє всіма необхідними документами для початку роботи з сортування сміття.

Натомість представники громадськості висловили сумніви в тому, що ГрінКо продемонструвала повний перелік документів для запуску лінії.

«Найближчим часом ми запросимо всіх охочих громадських активістів, представників влади і ЗМІ і експертів незалежних на громадське обговорення, під час якого знову представимо всі необхідні документи і роз’яснимо принцип сортування сміття, за яким працює змонтована нами лінія. До цього часу, як ми і пообіцяли громадськості, жодних робіт ми не проводитимемо».

Нагадаємо, що водночас на території промзони колишнього заводу «Сілмьаш» у ангарі, що перебуває у власності ЛКП «Львівспецкомунтранс» почали монтували сміттєпресувальну станцію. Обидві сміттєві ініціативи на Рясне блокують місцеві жителі.

Нагадаємо, що раніше виявилось, що компанія “Захід ресурс плюс” пов’язана з розкраданням державних коштів.