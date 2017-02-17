Порошенко нагородив учасників Революції Гідності

Президент Петро Порошенко підписав Указ 41/2017 «Про відзначення державними нагородами України» громадян, що брали активну участь у подіях на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Глави держави.

За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, активну громадську та волонтерську діяльність Глава держави нагородив 63 українців.

Зокрема, орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено двох активістів, орденом «За мужність» III ступеня нагороджено 58 учасників Революції Гідності, а також орденом княгині Ольги III ступеня – ще трьох активістів.

Фото: Joinfo