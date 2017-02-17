Наступного тижня Жовква прийме міжнародний турнір з настільного тенісу

У Жовкві 21-26 лютого відбудеться VІІ міжнародний турнір з настільного тенісу «LIRS OPEN – 2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

Так, 21-26 лютого 2017 року у спеціалізованому залі настільного тенісу «ЛІРС» у м.Жовкві (вул. Воїнів УПА, 22-а) відбудеться традиційний вже VII за порядком міжнародний турнір з настільного тенісу «LIRS OPEN» – 2017».

Змагання проводяться за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, Федерації настільного тенісу України, Львівської обласної федерації настільного тенісу та відділу молоді і спорту Жовківської райдержадміністрації. Головний суддя змагань: суддя національної категорії Володимир Прокопюк (м. Львів).

Додамо, що початок змагань 21 лютого відбудеться об 11.00, 22-26 лютого – о 9.30. Урочистий парад відкриття змагань відбудеться 22 лютого о 14.00 год.

Фото: soveti.com.ua