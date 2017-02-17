Міжнародний флешмоб «Global Shevchenko»: українців закликають робити селфі біля пам'ятника Кобзарю

До дня народження Тараса Шевченка у світі стартував міжнародний флешмоб «Global Shevchenko». Про це повідомляє УНН.

Мета флешмобу – вшанувати пам’ять великого Кобзаря, показавши пам’ятники встановлені по всьому світу та Україні, що свідчить про його визнання та любов українського народу. Одним із організаторів флешмобу виступила громадська організація “Ukrainians”.

За словами організаторів, правила флешмобу дуже прості:

1) З 10 лютого до 8 березня необхідно зробити фото або селфі біля пам’ятника Тараса Шевченка;

2) Опублікувати фото біля пам’ятника на офіційній сторінці флешмобу у Facebook — https://www.facebook.com/events/228139920989530, а також на своїх сторінках в соціальних мережах, обов’язково вказавши хеш-тег #GlobalShevchenko країну та місто, де зроблено фото. Наприклад: Львів, Україна #GlobalShevchenko або Washington, USA #GlobalShevchenko.

Крім того, організатори закликали українців по всьому світу 9 березня о 16:00 (за київським часом) прийти до пам’ятників Тарасу Шевченку та одночасно зачитати вірш “В казематі” (Мені однаково, чи буду…). Це буде найбільше одночасне читання Шевченка в історії.

Нагадаємо, що загалом, в Україні та світі встановлено 1385 пам’ятників Кобзареві, з них 1256 — в Україні та 129 — за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. В Україні найбільше пам’ятників встановлено на Прикарпатті.