Голову Фонду соцзахисту інвалідів «пов’язали» на хабарі у 700 тисяч

Керівник Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики вимагав 700 тисяч від підлеглого директора обласного відділення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко, передає Львівський портал.

«ГСУ ГПУ разом з службою К СБУ зафіксували вимагання керівником Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики 700 тис грн від підлеглого директора обласного відділення. Ця сума складає 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів. Сьогодні зловмисника затримали на гарячому», – написав він.

Фото: Facebook-сторінка Юрія Луценка