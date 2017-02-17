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Голову Фонду соцзахисту інвалідів «пов’язали» на хабарі у 700 тисяч

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Керівник Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики вимагав 700 тисяч від підлеглого директора обласного відділення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко, передає Львівський портал.

«ГСУ ГПУ разом з службою К СБУ зафіксували вимагання керівником Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики 700 тис грн від підлеглого директора обласного відділення. Ця сума складає 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів. Сьогодні зловмисника затримали на гарячому», – написав він.

Фото: Facebook-сторінка Юрія Луценка

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