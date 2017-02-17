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Біатлоністка Підгрушна «вирвала» для збірної України медаль Чемпіонату світу

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Жіноча збірна України – віце-чемпіони світу із біатлону 2017 року. Олена Підгрушна зуміла вирвати «срібну» медаль безпосередньо на фінішній прямій, передає кореспондент Львівського порталу.

Українська четвірка у складі Ірини Варвінець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної фінішували другими і поступилися представницям Німеччини всього 6-ма секундами.

Спершу Ірина Варвінець, використавши один додатковий патрон, передала естафету сьомою Юлії Джимі, яка вирушила у погоню із 32 секундним відставанням від лідера.  Після цього  Джима використала два додаткові патрони та зуміла витягнути збірну України на третє місце. На третій етап вирушила наша наймолодша спортсменка – Анастасія Меркушина, яка із одним додатковим патроном скоротила 25 секундне відставання на передачі естафети до 9 секунд.

На завершальному етапі нашу команду представляла Олена Підгрушна, яка попри не швидкий розгін зуміла ідеально відстрілятися і видати феноменальне останнє коло.

На фініш першими вирушили німкені, а наша спортсменка побігла у щільній групі переслідувачів із Чехії, Франції та Італії.

Фінішне коло дався для капітана української команди просто феноменальним. Спершу вона по дистанції відчепила італійку Доротею Вірер, а після цього спуртом на останніх метрах дистанції “дотисла” француженку Марі Дорен Абер та чинну чемпіонку світу чешку Габріелу Коукалову, яка у підсумку зі своєю командою залишилася лише на четвертому місці.

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