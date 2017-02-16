Якої погоди чекати у Львові завтра

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра у Львові вночі та вранці на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200 – 500 м, без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень 4 – 6° тепла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

18 лютого очікується вночі та вранці невеликий мокрий сніг, подекуди ожеледь. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 0 – 5° тепла.

19 лютого прогнозується без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, в горах до 10° морозу, вдень 1 – 5° тепла.

Як відомо, на Львівщину йде рання весна.