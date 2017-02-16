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У зоні АТО загинуло троє українських військових

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За сьогодні у зоні АТО зафіксовано 35 обстрілів українських позицій. На жаль, троє наших військових загинуло, а ще четверо – поранено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї знову ж – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве та Новоолександрівку.

На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку.

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