Територія «Сірки» не підходить під сміттєпереробний комплекс, – експертна група

Ділянка на території підприємства «Сірки» не підходить під полігон та завод з переробки твердих побутових відходів. До таких висновків дійшла ноуково-експертна група під головуванням Ігоря Юхновського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними ЛМР, комісія надала висновки, що земельна ділянка площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» в Яворівському районі Львівської області не відповідає нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами.

Вивчивши ситуацію щодо ділянки на території колишнього ЯДГХП «Сірка» у Яворівському районі, проаналізувавши наявні в ТзОВ «Інститут «Гірхімпром» дані, науково-експертна група дійшла висновку, що запропонована земельна ділянка знаходиться в карстово небезпечній зоні, де відповідно до ДБН облаштування полігонів не допускається.

Також комісія констатувала, що ділянка не відповідає вимогам державних будівельних норм, у частині їх дотримання щодо відстаней до відкритих водоймищ, культурно-оздоровчих об’єктів, водозаборів, заповідних територій національного та європейського значення.

На ділянці проявляються невідповідні нормативам ознаки повторюваності вітрів різних напрямків (рози вітрів) стосовно житлової забудови, зон відпочинку та інших місць масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони об’єкта.

Впродовж останніх років відбулися глибокі незворотні зміни в ландшафтно-геологічній структурі довкола промислового майданчика «Сірки» та інших територій Яворівського району. На місці сірчаних кар’єрів утворились великі озера, орієнтовною площею 700 га. Недалеко від промислового майданчика протікає р. Шкло, яка впадає у р. Сян, далі в р. Віслу басейну Балтійського моря. Відтак, комісія вважає, що все це робить цілковито недопустимим створення сміттєсховищ і екологічно загрозливих підприємств на цій території.

Відтак, науково-експертна група вважає неможливим використання промислового майданчика підприємства «Сірка» для будівництва полігону твердих побутових відходів і сміттєпереробного заводу.

Нагадаємо, Володимир Гройсман вимагає реальний план дій із рекультивації Грибовицького сміттєзвалища і надав Садовому шість місяців для зведення нового сміттєпереробного комплексу. Також відомо, що новий полігон для львівського сміття створять на Яворівщині.

Після візиту прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана на Львівщину голова Львівської ОДА Олег Синютка видав розпорядження про передачу ділянки у Яворівському районі на баланс ЛКП «Збиранка».

Науково-експертну групу щодо ділянки для нового полігону на Львівщині очолив Ігор Юхновський.

Згодом львівська мерія почала «крути носом» перед подарованою землею на Яворівщині…

Варто також нагадати, що до моменту Грибовицької трагедії Львів відмовив 43 інвесторам у будівництві сміттєпереробного заводу.

Окрім того відомо, що коло підприємств, які хочуть будувати сміттєпереробний завод на Львівщині, звузилось до трьох. Заслужений артист України чи товариш Садового – хто буде будувати сміттєпереробний завод на Львівщині?