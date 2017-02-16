На Львівщині формуються ще чотири об’єднані територіальні громади

Новороздільська міська рада подала у Львівську ОДА документи на отримання висновку відповідності проектів рішень Конституції та законам України. Свою згоду на об’єднання у Новороздільську міську об’єднану територіальну громаду дали Новороздільська міська рада, Берездовецька, Горішненська і Станковецька сільські ради. Про це повідомила регіональний консультант з правових питань проекту «Пульс» Асоціації міст України Галина Гречин, передає Львівський портал з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Також на етапі формування робочої групи щодо розробки проектів рішень про добровільне об’єднання перебуває процес об’єднання у Кам’янко-Бузьку міську ОТГ. На даний час згоду на об’єднання у відповідь на пропозицію від Кам’янко-Бузької міської ради уже надали Батятицька, Зубівмостівська, Стрептівська, Прибужанівська сільські ради.

Готують подання до ЛОДА на отримання висновку і у Великомостівській міській раді, разом з якою об’єднуються Двірцівська, Бутинська та Реклинецька сільські ради.

Окрім того, продовжується формування Бібрської міської ОТГ. Позитивні рішення громадських слухань щодо об’єднання у Бібрську ОТГ прийняті сільськими Великоглібовицькою, Ланівською, Романівською, Свірзькою, Стрілківською

Суходільською сільськими радами Перемишлянського району та Соколівською сільською радою Жидачівського району.

Нагадаємо, на Львівщині уже функціонує 22 об’єднані територіальні громади. Ще три громади будуть утворені у квітні цього року.

Фото: ЛОДА