На Львівщині четверту добу розшукують молодого хлопця

На Львівщині четверту добу розшукують Віталія Макара, який у неділю вийшов із дому і досі не повернувся. Відповідне повідомлення залишили рідні у спільноті «Варта1», передає кореспондент Львівського порталу.

Віталій – уродженець селища Добротвір Кам’янка-Бузького району Львівської області. Був одягнутий в синю куртку (як на одному із фото), сині джинси і сірі кросівки.

Якщо хтось бачив або володіє інформацією про долю молодого чоловіка, просимо повідомити у поліцію на «102», або рідним за тел. 097-910-24-59.

Фото: Варта1