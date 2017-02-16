Львівських ветеринарів вчитимуть, як лікувати тигрів, слонів та крокодилів

До Львова 17 лютого приїдуть польські ветеринари з Гданського зоопарку. Разом зі своїми українськими колегами вони проведуть семінар для ветеринарних лікарів з питань селекції та лікування екзотичних тварин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького.

Лекції польських та українських науковців, практикуючих ветеринарних лікарів можна буде послухати у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, на базі якого і відбуватиметься семінар.

Лікарі ветеринарної медицини Гданського зоопарку, які є фахівцями із лікування захворювань диких тварин, розкажуть про специфіку лікування слонів, тигрів, мавп, екзотичних птахів та рептилій.

Лікар ветеринарної медицини реабілітаційного центру бурого ведмедя, що знаходиться у c. Синевир-Остріки Міжгірського району Закарпатської області у Національному природному парку «Синевир», Михайло Маслей розповість проособливості утримання бурого ведмедя у напіввільних умовах.

Окрема секція семінару буде присвячена безпеці продуктів харчування, а саме ветеринарним критеріям оцінки риби. Сьогодні гігієна виробництва при переробці рибної продукції, хвороби морських риб є серйозною загрозою безпеки людини у сфері охорони здоров’я.

Семінар розпочне свою роботу о 9-й годині ранку у п’ятницю, 17 лютого, в аудиторіях № 5 та 7 головного корпусу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (вул. Пекарська, 50).

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