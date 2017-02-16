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Львів вшановуватиме пам'ять Героїв Небесної Сотні. Програма заходів

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У понеділок, 20 лютого, на Львівщині вшанують Героїв Небесної Сотні. Мешканців області запрошують долучитись до заходів та вшанувати пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. Про це повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заходи розпочнуться о 8:00 год з урочистої лінійки та покладання квітів до пам’ятної дошки Герою Небесної Сотні Анатолію Жаловазі (вул. Княгині Ольги, 1 , Львівське державне училище фізичної культури).

О 16:30 год відбудеться покладання квітів та запалення лампадок на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Опісля священики проведуть чин панахиди.

О 18:00 год біля пам’ятника Т. Шевченку на проспекті Свободи розпочнеться громадське віче. О 18:30 год – мистецька частина.

Фото: ЛОДА

 

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