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Депресивні економіки світу: Україна стала найгіршою в Європі

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У щорічному рейтингу економічних свобод Україна впала з 162 до 166 місця. Про це йдеться у рейтингу дослідницької організації Heritage Foundation, передає Еspreso.tv.

У рейтингу було представлено 180 країн, Україна посідає 166 місце і потрапила до розділу «Депресивні економіки світу».

Дослідники з американського дослідницького центру The Heritage Foundation, які складають рейтинг, заявляють, що Україна залишається з найбільш економічно нестабільною економікою.

“Рішуча відданість проведенню структурних реформ для зменшення корупції і подальшого відкриття економіки західним інвестиціям і фінансовим інституціям матиме вирішальне значення в сприянні стабілізації економіки. Уряд почав всеосяжний комплекс реформ для відновлення зростання, але прогрес поки що не очевидний”, – повідомляють упорядники Індексу економічної свободи-2017.

Україна набрала 48,1 бала, що на 1,3 бала вище ніж торік. Середній бал у регіоні склав 68, а у світі – 60,9.

Серед позитивних зрушень України укладачі відзначають торгову свободу та податкову політику. Моменти, що викликають занепокоєння – державні витрати, інвестиційні свободи та верховенство закону.

До країн з “репресивною економікою” разом з Україною входить ще 22 країни.

Лідируючу позицію у рейтингу зайняв Гонконг, на другій позиції – Сінгапур, третьою стала Нова Зеландія. Замикають п’ятірку лідерів Швейцарія та Австралія.

Відзначимо, що Білорусь покращила свої показники на 53 позиції, а Росія на 39, піднявшись з 153 місця на 114.

Фото: соцмережі

 

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