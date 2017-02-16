Активісти не мають наміру знімати блокаду на Донбасі

В так званому «штабі блокади торгівлі з окупантами» заявляють про намір продовжити блокування на Донбасі. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Facebook у четвер.

“Блокада буде продовжуватись! Всі погрози зі сторони корумпованої влади свідчать про те, що ми на вірному шляху і дають нам силу та натхнення перекривати шляхи фінансування тероризму та окупантів, які поки що лишаються вільними”, – йдеться в заяві.

Крім того вказаний “штаб блокади торгівлі з окупантами” звернувся до “патріотів України, що мають офіційно зареєстровану зброю, із закликом долучатись до лав учасників блокади”.

В організації також заявили про наявність “загроз збройного штурму з боку керівництва МВС”, і запевнили, що це “ніяк не вплине на їхнє рішення” про блокування торгівлі з неконтрольованими територіями.

Як відомо, 25 січня люди, які називають себе ветеранами АТО, а також народні депутати почали блокувати залізницю між станціями Світланове та Шипілове. Поліція відкрила провадження за цим фактом.

Згодом особи у камуфляжному одязі захопили ще одну ділянку залізниці на Луганщині. Вони аргументують це боротьбою з контрабандою і вимагають припинити торгівлю з окупантами на сході України.

За даними уряду, 10 лютого було припинено всі поставки антрациту з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

12 лютого прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що блокування поставок вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу може спричинити зупинки і відключення у сфері електро- і теплопостачання по всій території країни.

15 лютого Кабмін фактично ввів надзвичайний стан в енергетиці через блокування поставок антрацитового вугілля з території ОРДЛО.

Гройсман закликав блокувальників розмежовувати питання боротьби з контрабандою і питання енергетичної безпеки країни.

Президент України Петро Порошенко назвав блокаду залізничних колій на Донбасі дестабілізуючим фактором, назвавши її негативні наслідки, і закликав блокувальників припинити свою акцію.

В Європейському Союзі в свою чергу закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи, що вплине на людей по обидва боки від лінії розмежування.

16 лютого на засіданні РНБО мають розглянути питання диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля.

УП