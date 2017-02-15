У Самборі поліцейські знайшли марихуану у трьох неповнолітніх дівчат

У Самборі поліцейські виявили марихуану у неповнолітніх. Батьки дівчат будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Самбірський відділ поліції увечері 14 лютого надійшло повідомлення про те, що в одному з помешкань багатоквартирного будинку хтось галасує, створюючи незручності сусідам.

Виїхавши на місце події, група реагування патрульної поліції виявила в квартирі трьох дівчат віком 12, 14 та 16 років. Правоохоронці встановили, що квартиру винаймає старша з них, яка навчається у коледжі.

Під час огляду помешкання, поліцейські виявили на столі в кімнаті саморобний пристрій для вживання наркотичних засобів, а також пакет з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану.

У присутності понятих речовину правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропнихречовин або їх аналогів без мети збуту).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Батьки дівчат будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов’язків щодо виховання дітей (ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).