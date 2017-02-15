У Пустомитівському районі затримали двох гаражних злочинців

На Львівщині правоохоронці затримали двох «гастролерів», які обкрадали гаражі. Триває досудове розслідування, перевіряється причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Пустомитівське відділення поліції 13 лютого звернулася 32-річна мешканка одного із сіл району. Вона повідомила, що уночі хтось проник у її гараж, пошкодивши навісний замок, та викрав звідти компресор, автомагнітолу, ящик з інструментами та інші речі. Їх вартість становить майже 9200 гривень.

Тієї ночі зловмисники у тому ж селі викрали з іншого гаража акумулятор, домкрат і зварювальний апарат. Сума збитків, заподіяних його 36-річному власникові, склала близько 2100 гривень.

Працівники поліції встановили, що до крадіжок причетні 27-річний та 24-річний жителі Закарпатської області. Вони затримані в порядку, передбаченому ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактами крадіжок відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.