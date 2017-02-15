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У Львові урочисто відзначать 125-річчя від дня народження Йосифа Сліпого

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У неділю, 19 лютого, в Архикатедральному Соборі святого Юра (пл. святого Юра, 5) відбудеться урочиста Академія, присвячена 125-річчю від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Початок – о 16.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Мистецьку програму виконають солісти, хор та камерний оркестр заслуженої академічної капели України «Трембіта». Духовне слово матиме Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк).

Під час Академії відбудеться прем’єра музичних творів Мирослава Волинського «Заповіт» на тексти  Патріарха Йосифа Сліпого (у поетичному переспіві Анни Волинської) та  «Не покидав Тебе я, Україно» на слова Галини Архитко.

Ведуча заходу – заслужений працівник культури України Марія Христинич. Організатори – Львівська Архиєпархія Української Греко-Католицької Церкви, Релігійне Товариство українців-католиків «Свята Софія», США, Центр студій спадщини Патріарха Йосифа Сліпого та Фундація «Андрей».

Фото: Gazeta Ukrainska

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